Vold mod politi og brand i backstage på Langelandsfestivalen

Den 25-årige blev anholdt og afhørt næste dag, hvor han intet kunne huske. Fyns Politi går nu i gang med at afhøre vidner - herunder politimandens kollega - for at opklare, hvad der er sket.

- Han gik noget bersærk, og nåede både at slå og sparke en politimand, ligesom han kaldte ham nogle forfærdelige ting, oplyser Anders Lundegaard, politikommissær i Fyns Politi.

Natten mellem søndag og mandag klokken 3.20 blev en 25-årig mand fra Langeland sigtet for både vold, vold mod tjenestemand og fornærmelig tiltale, da han antastede en 23-årig mand. Den forurettede fik et slag i ansigtet, så han blødte fra næsen og fik slået den skæv.

Mens Langelandsfestivalens direktør melder om en veloverstået festival med uproblematiske gæster, fik politiet alligevel lidt at se til på den familievenlige festival.

Brand i backstage og stjålne kort

Døgnrapporten melder også om en brand i pap, som lå under nogle paller i et backstageområde. Branden, som opstod torsdag aften, nåede dog kun at udvikle mindre flammer, før den blev slukket med pulverslukker af personalet.

Et par uheldige festivalgæster fik derudover blandt andet stjålet en mobiltelefon, kortholder og kort samt Rayban solbriller og et ur af mærket Tissot.

Til sidst melder politiets døgnrapport fra Langeland om en sigtelse for kørsel under indflydelse af euforiserende stoffer lørdag nat på Sønderskovvej. Den sigtede, en 40-årig mand fra Langeland, blev desuden taget af politiet i at køre uden kørekort.