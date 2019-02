Vinderkupon: Mand i Humble vinder millionen

HUMBLE: Brugsuddeler Majbrit Elnegaard fik en temmelig usædvanlig mandag formiddag i Brugsen i Humble.

Den ene af weekendens fem vinderkuponer i Lotto var nemlig købt her, og vedkommende kom ind for at tjekke sin kupon efter weekendens trækning.

- Vedkommende tog det meget stille og roligt. Han klappede os på skuldrene og var glad, men jeg tror lige, der går lidt tid før det synker helt ind, fortæller Majbrit Elnegaard.

Der var fem millionvindere efter lørdag aftens trækning. Tre havde syv rigtige og delte hovedpræmien på seks millioner.

To, blandt dem vinderen i Humble, vandt på den såkaldte millionærgaranti, hvor man kan vinde uanset hvor mange rigtige tal, man har.

- Jeg synes, det er dejligt, og det er godt med en positiv historie, slutter Majbrit Elnegaard.

Brugsuddeleren har lovet at holde tæt med, hvem vinderen er. /MARAM