Ville hellere i fængsel end på antabus: 60-årig dømt for vold

Mand på 60 år kunne måske have fået betinget dom, hvis han var gået i behandling for alkoholmisbrug.

RUDKØBING: Hellere fængsel end antabus. Sådan må en 60-årig mand have haft det, da han for nylig stod tiltalt ved Retten i Svendborg, tiltalt for vold på værtshuset "Havnen" i Rudkøbing. For ifølge domsudskriftet kunne han muligvis være sluppet med en betinget dom. Dette ville så kræve, at han skulle underkaste sig behandling mod alkoholmisbrug, som Kriminalforsorgen havde foreslået. Men det var han altså ikke indstillet på.

Derfor endte det med en dom på 60 dages ubetinget fængsel. Han blev kendt skyldig i den 11. juli at have knaldet en flaske i hovedet på en anden gæst på værtshuset. Denne gæst fik skader på læben og en flækket tand.

Den 60-årige skal også betale en erstatning på cirka 1.900 kroner til offeret, som blandt andet måtte opsøge tandlæge efter episoden.