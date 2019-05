Vildhopperne slår rekord til ladywalk

LANGELAND: Når Ladywalk løber af stabelen i Odense mandag eftermiddag bliver det med deltagelse af 190 langelandske Vildhopper, som kvinderne kalder sig selv med henvisning til de vilde heste på Sydlangeland.

Det er i Bagenkop, ideen til vildhopperne er opstået for fire år siden, hvor man kunne præstere 30 deltagere i Ladywalk-arrangementet. Siden er det gået rask fremad, og Vildhopperne har fået såvel 3. som 2. præmie pokaler for antallet af deltagere. Gitte Rasmussen, der er en af initiativtagerne, håber at langelænderne kan få en 1. plads med de 190 deltagere.

- Jeg har satset på, at vi engang kan bliver 250, men 190 er jo helt fantastisk især for en ø, hvor vi ikke er så mange mennesker, siger hun, der på det seneste har hentet støtte fra mange lokale sponsorer.

I det hele taget er der rekordmange tilmeldinger til Ladywalk over hele landet i år. I Odense når arrangementet op over 6000 deltagere.

Det er hovedsageligt kvinder fra Sydlangeland og Rudkøbing, der deltager i Vildhoppernes march, men enkelte nordfra er også med. Overskuddet fra Ladywalk går til forskning i kvindesygdomme, i år går pengene til til Psykiatrifonden./gikj