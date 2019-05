Vildhopperne blev nr 1.

Efter flere forsøg lykkedes det i mandags Vildhopperne, de langelandske gå-kvinder, at blive nr. 1 ved Ladywalk i Odense. Dermed får initiativtagerne drømmen opfyldt og en tydelig påskønnelse af deres ihærdige arbejde for at blive den største gruppe, der deltager ved Ladywalk , trods det at deltagerne kommer fra en ø med forholdvist få indbyggere. Tidligere år er Vildhopperne blevet nummer 2 og 3, men i år lykkedes det, at nå førstepladsen med et deltagerantal på 150. Overskuddet fra Ladywalk-arrangementet, der foregår over hele landet, går til Hjerteforeningen og Psykiatriforeningen. Målet er at skaffe penge til forskning i sygdomme, der særligt rammer kvinder. /gikj