Vilde heste på Langeland: Klar til flytning til Nordjylland

BAGENKOP: Der er nu så mange af de vilde heste på Langeland, at en del af flokken skal finde et nyt sted at græsse, så der er mad nok til de øvrige, når vinteren kommer. Det betyder, at 20 af unghestene i oktober får set andet område af Danmark. De flytter permanent til Himmerland - efter tidsplanen sidst i oktober.

Staten købt et naturområde i sammenhæng med det eksisterende statslige naturområde Skindbjerglund, der ligger på kanten af Lindenborg Ådal nord for Rold Skov. Hestene vil dog først komme derind efter vinteren. Staten har først lige overtaget området, så de 20 dyr skal gå i en midlertidig indhegning den første tid.

- En mere sammenhængende og vildere natur står rigtig højt på min liste over vigtige opgaver. I den unikke natur ved Lindenborg Ådal vil man snart kunne møde heste, der græsser året rundt i et stort område, der skal strække sig på tværs af skov og åbne områder som enge og overdrev. Den slags vil jeg arbejde for, at vi fremover vil se meget mere af i vores fælles natur, siger miljøminister Lea Wermelin (S) ifølge en nyhed på Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside.

De to naturområder bliver til ét sammenhængende område på i alt 225 hektar, hvor der vil være fuld offentlig adgang som i de øvrige statslige naturområder. Dele af det nyindkøbte område har været plantet til med juletræer og skal nu genskabes som naturtypen overdrev, der er kendetegnet ved masser af blomster, sommerfugle og andre insekter. Den proces skal de langelandske heste af racen exmoor ponies hjælpe til med. I det eksisterende statslige område skal der også udlægges urørt skov over de kommende år. Derudover bliver adgangsforholdene til området forbedret.

På Sydlangeland har man haft de vilde heste siden 2003. Tidligere i år kom der en ny hingst, "Zeus", for at undgå indavl. "Zeus" overtog arbejdet fra "Nemo", der blev sendt på pension.