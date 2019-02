Vild med litteratur: Oplæsning i Casa Bonanno

Det er fjerde gang Lone Bonanno og Susanne Eriksen inviterer til oplæsningsaften i Casa Bonanno i Østergade 59. I en time fra kl. 19 til 20 læser Susanne Eriksen op fra Martin A. Hansen noveller og så er der tid til lidt snak.

- Jeg har tidligere læst Selma Lagerlöf, noveller og digte af Frank Jæger, og små historier om høns.

-Der er en helt intens stemning, når der bliver læst op, et koncentreret fællesskab, siger Susanne Eriksen.

Der er ikke plads til mange i butikken i Casa Bonanno, måske højst 25, men Lone Bonanno, synes det er dejligt, at hendes hus bliver brugt, så da Susanne Eriksen første gang luftede ideen, var der ingen tøven hos hende. Og hver gang de har inviteret, har der været fuldt hus.

Susanne Eriksen holder meget af at læse og som pensioneret lærer er det at læse op for nogen, noget af det hun savner.

- Jeg går efter bøger, som ikke står på hylderne på biblioteket, bøger som skal findes i arkivet. Både Frank Jæger, Selma Lagerlöf og Martin A. Hansen er forfattere min generation kender fra gymnasiet eller skoletiden. Selvfølgelig står Martin A. Hansens Løgneren på bibliotekets hylder, men ikke hans noveller. Frank Jæger boede i Tranekær, og da jeg læste hans noveller og digte, var der tilhørere, der kunne små lokale historier om forfatteren, fortæller Susanne Eriksen.

- Jeg vælger også bøgerne ud fra sproget, om det er noget jeg kan læse op. Jeg har prøvet med nogle bøger, jeg godt kunne lide, men sproget lå forkert i munden, så det er vigtigt, at jeg kan læse bogen op. Men jeg opfordrer hver gang andre til at læse op, det kunne være spændende, hvis der var flere der tog det op, det er dejligt at have et fællesskab om god litteratur.