Vejfirma fra Langeland frikendt: Styrelse vil have sagen i Højesteret

Sdr. Longelse: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vil anke den dom fra Sø- og Handelsretten, som frikendte blandt andet det tidligere LKF Vejmarkering fra Sdr. Longelse for at være med i et kartel. Den anden deltager var Eurostar Danmark.

Direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Jakob Hald, siger i en pressemeddelelse:

- Vi kan konstatere, at Sø- og Handelsretten anlægger en anden vurdering af sagen end Konkurrencerådet og Konkurrenceankenævnet. Vi finder, at dommen har principiel betydning, og vi er uenige i den. Vi vurderer, at dommen gør det vanskeligere for os at gribe ind overfor aftaler, der er skadelige for konkurrencen og dermed for ordregiverne.

Hvis der bliver en ankesag, foregår det i Højesteret.

Normalt er det det såkaldte procesbevillingsnævn, som afgør, om en sag kan ankes til Højesteret. Men i denne omgang er det Højesteret selv, der afgør spørgsmålet. Der er endnu ikke truffet beslutning, om der bliver en ankesag, oplyser Højesteret i en mail på Fyns Amts Avis' forespørgsel.

Sagen handler om, hvorvidt de to virksomheder på et tidspunkt begrænsede konkurrencen ved at gå sammen og byde på den samlede opgave som konsortium, selv om de i hvert fald var i stand til hver især at byde på - og konkurrere om - delopgaverne.

Vejdirektoratet udbød i februar 2014 kørebaneafmærkningen i tre områder af Danmark: Syddanmark, Sjælland og hovedstadsområdet.