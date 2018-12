Varmepris: 2.800 forbrugere i Rudkøbing og mod nord til og med Tullebølle får lavere varmepris i 2019

Midtlangeland: 2.800 langelandske forbrugere af fjernvarme skal betale mindre for varmen i 2019.

Det skyldes, at selskabet Midtlangelands Fjernvarme A.m.b.a. har haft lavere udgifter i 2018 end forudset.

Selskabet havde regnet med højere udgifter, fordi det blev nødvendigt i en periode at fyre med olie i stedet for halm, der er billigere.

Det skulle ske, mens værket på Spodsbjergvej i Rudkøbing blev forsynet med en ny og mere moderne kedel.

Arbejdet med at udskifte kedlen tog imidlertid kortere tid end forudset i budgettet, og derfor er det muligt for værket at nedsætte varmeprisen i 2019.

- Den bliver nedsat med 30 kroner pr. Mwh, og det svarer til en årlig mindre varmeudgift på 543 kroner for et almindeligt hus på 130 kvadratmeter, forklarer direktør Kim Carlsson fra Midtlangelands Fjernmvarme.

Han fortæller, at man skal tilbage til før 2012 for at finde et år, hvor fjernvarmeprisen var lavere end den vil blive i 2019.

Varmeværket i Rudkøbing forsyner forbrugere i Rudkøbing og mod nord til og med Tullebølle. /SH