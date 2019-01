Vandprojektet Shores på Langeland: Leder ansat - nu skal man videre med projektet

Thomas Røddik Konradsen ser Shores Langeland som et projekt med mange styrker. Ikke mindst, at ideen er skabt lokalt, og at projektet ligeledes forankres i lokalsamfundet.

- Nu glæder vi os meget til at videreudvikle dette projekt og til, at de tre nedsatte arbejdsgrupper kommer i gang, påpeger Jani Hansen.

Han bor på Thurø, er gift og har to børn. Han dyrker motion og blandt andet undervandsjagt og er glad for naturen.

Thomas Røddik Konradsen er 38 år og kommer fra en stilling som udviklingskonsulent ved Faaborg-Midtfyn Kommune. Han har en bacheloruddannelse som idrætspædagog og er endvidere cand. comm. Denne kandidatuddannelse er inden for plan, by og proces.

Snart skal der være noget synligt

- Jeg er meget beæret over, at skulle videreudvikle og drive et projekt som har så meget iboende potentiale. At Shores er skabt af borgerne giver særlige udviklingsmuligheder - og er et kæmpe plus i min motivationsfaktor-bog, nævner han.

Nu gælder det om snarest at få skabt noget, der er fysisk synligt.

- Når man har været i gang i så forholdsvis lang tid, er det vigtigt, at der bliver noget visuelt, så folk kan se, at der sker noget, og at man dermed bevarer gnisten. Det er selvfølgelig ikke det samme som, at det skal være hvad-som-helst, vi skynder os at etablere, fastslår Thomas Røddik Konradsen.

I processen med at udvikle Shores Langeland kan man gøre brug af midlertidighed som et anvendeligt redskab. Og så skal der sættes massivt ind med markedsføring og information.

- Kysterne her skal virkelig byde på noget enestående, så folk fra andre steder i landet og fra udlandet kan se forskel. Lystfiskeri er fint, men vi skal have meget mere end lystfiskeri, siger projektlederen.

Thomas Røddik Konradsen kommer med i den overordnede arbejdsgruppe for projektet. Her er han i selskab af Torbjørn Tarp, leder af det fælleskommunale selskab I/S Naturturisme, af Bjarne Nielsen (V) fra Langelands kommunalbestyrelse og næstformand i I/S Naturturisme, og af Jani Hansen, da direktionen som et af sine ansvarsområder har Erhvervs- og Turismeforeningen Langeland.