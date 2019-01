Valget nærmer sig: Langeland er ved at være klar til stemmerne

LANGELAND: Valgsnakken går lystigt i denne tid, og det ligger helt fast, at der både skal stemmes til EU-Parlamentet og til Folketinget her i 2019. Nu er Langeland på vej mod fordelingen af valgstyrere eller tilforordnede vælgere.

Der ligger et forslag til fordeling mellem partierne, som formelt godkendes af kommunalbestyrelsen mandag den 14. januar. Økonomi- og Indenrigsministeriet henstiller, at kommunalbestyrelsen tager særligt hensyn til de mindre partier samt de partier, der ikke er repræsenteret i kommunalbestyrelsen, når den udpeger de tilforordnede vælgere, fremgår det af sagsfremstillingen.

Der er otte afstemningssteder på Langeland med i alt ni valgborde. Kun i Rudkøbing er der to borde. Der udpeges fem valgstyrere/tilforordnede vælgere pr. bord. I alt skal derfor udpeges 45.

Ni partier er opstillingsberettigede til både Folketinget og EU-parlamentsvalget. To partier - Nye Borgerlige og Kristendemokraterne - er kun opstillingsberettigede til Folketinget, mens Folkebevægelsen mod EU kun kan stille op til EU-Parlamentet.

Nye Borgerlige oplyste i øvrigt forleden, at partiet vil prøve at opstille til EU-valget også. Det kræver, at man indsamler cirka 51.000 underskrifter eller betydeligt flere, end man skal bruge ved et folketingsvalg.

På Langeland sætter SF og Venstre sig på fleste valgstyrere, henholdsvis 16 og 11 til Folketingsvalget og 17 og 11 til EU-Parlamentsvalget.

Hvert afstemningssted skal have en valgstyrerformand. Ved begge valg har SF formandposten fire steder, Socialdemokratiet og Venstre hver to.

Udover de politisk udpegede skal der en række embedsmænd til, når valghandlingerne kører. De er valgsekretærer. Og man skal finde folk, som kan hjælpe dem, som er nødt til at afgive stemmen i deres eget hjem til de to valg. De sidstnævnte må ikke selv være kandidat til det valg, hvor de hjælper.

Fordelingen mellem afstemningsstederne af de folk, som skal hjælpe ved valgene, aftales mellem partierne og administrationen.