Vælter ind med anmeldelser: Trustpilot brugt til debat om Langelandsfestival og Paludan

Det skyldes formentlig, at Facebook har lukket midlertidigt for muligheden for at skrive nye anmeldelser. Det skete automatisk, fordi der var kommet et unormalt højt antal anmeldelser ind på kort tid, oplyser festivalens PR-ansvarlige, Nicklas Lundorf.

Torsdag eftermiddag havde festivalen 120 kommentarer, hvor omkring to tredjedele handlede om afvisningen af Rasmus Paludan. Der var stadig cirka dobbelt så mange negative som positive kommentarer, men festivalens gennemsnitlige score var dog oppe på to ud af fem stjerner.

"Jeg har aldrig været på Langelandsfestivalen, men jeg er mere tilbøjelig til at komme nu, hvor I har taget så skarp afstand til Paludan og Stram Kurs. Fremragende! Tak for jer," lyder et eksempel.

30 en-stjernede anmeldelser var nok til at banke festivalens gennemsnit helt i bund, men så startede en modreaktion, og der begyndte at dukke femstjernede anmeldelser med rosende ord om festivalens beslutning op.

"Det er uhørt at formene folk adgang, som har en anden politisk holdning end arrangørerne, og det viser en ekstrem fjendtlig og udansk opførsel. Man er nødt til at kalde en spade for en spade og sige, at Langelands "Festival" er en venstreorienteret, fascistisk organisation som ikke ønsker ytringsfrihed," lyder et typisk eksempel.

Det ændrede sig, da partiet Stram Kurs på sin facebookside fortalte, at festivalen havde meddelt, at "Rasmus Paludan vil være uønsket på festivalen til enhver tid."

Trustpilot har før slettet anmeldelser

Der er tidligere set eksempler på, at muligheden for at skrive anmeldelser på sociale medier bliver brugt til at udtrykke politiske holdninger eller reagere på en mediesag. Det skete for eksempel i forbindelse med DFeren Kim Christiansens ønske om en omfartsvej i Mariager. Her begyndte Tripadvisors brugere at anmelde politikerens spisested, A Porta, og klage over gener fra den trafik, Kim Christiansen gerne ville skåne Mariager for.

Tivoli oplevede også en voldsom mængde negative anmeldelser på Trustpilot, da forlystelsesparken indgik et samarbejde med Copenhagen Fur. Her endte Trustpilot med at slette 154 anmeldelser, som blev betragtet som falske.

"Vi er ret klare i vores holdning til, at anmeldelser, der ikke vedrører købsoplevelsen, ikke har noget at gøre på Trustpilot. Man kan udtrykke sine politiske og værdimæssige holdninger til virksomheder og deres generelle ageren mange andre fine steder," sagde marketingchef i Trustpilot Joakim Ditlev i den forbindelse til kommunikationen.dk.

Foreløbig har festivalen, som mest koncentrerer markedsføringen om Facebook og Instagram snarere end Trustpilot, ingen planer om at gøre en indsats for at få anmeldelserne slettet.

- Vi har egentlig mest fokus på at lave en rigtig fed festival for vores gæster, lyder det fra Nicklas Lundorf.