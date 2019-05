Vælgermøde på friskole

Kassebølle Friskole havde i går besøg af lokale folketingskandidater, Bjørn Brandenborg fra Socialdemokratiet, Rasmus Henriksen fra SF, Jørgen Nielsen fra Konservative, Fabian Munkholm Davidsen fra Alternativet, Marlene Ambo Rasmussen fra Venstre og Lars Kolling fra Dansk Folkeparti. Der var pæn spørgelyst på vælgermødet og spørgsmålene drejede sig især om om klima og friskoler. Især det sidste fik sindene i kog på grund af koblingsprocenten, som SF og S vil ændre på.

Skolen foretog også en prøveafstemning, der gav Alternativet 23 af 41 stemmer. Socialdemokratiet fik 10 stemmer, Venstre fik to og SF, DF og Enhedslisten fik en stemme hver. Stram Kurs fik tre stemmer, eleverne sagde dog ifølge lærer Peter Marxen, at de ikke mente det, men de kunne ikke lade være med at provokere./gikj