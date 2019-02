Vælgermøde: Mød EU-kandidaterne i Rudkøbing

Nu bliver der igen mulighed for at møde partiernes kandidater forud for valget til Europaparlamentet den 26. maj.

Det kan man når Europabevægelsen afholder et vælgermøde på Ørstedskolen mandag den 5. marts fra klokken 19 til 21.30.

I panelet vil sidde kulturminister Mette Bock, der stiller op for Liberal Alliance, Pernille Weiss fra Konservative, Karin Rohr Genz fra Alternativet, Christian Juhl fra Folkebevælgelsen mod EU og Mathias von Jessen fra Radikale Venstre.

Desuden vil Langelands borgmester Tonni Hansen (SF) sidde i panelet.

Der er lagt op til et klassisk vælgermøde, hvor borgernes spørgsmål styrer hvilke emner, der skal berøres og hvor diskussionen skal bevæge sig hen. Europabevægelsens såkaldte debatkaravane besøger i alt ti byer op til Europaparlamentsvalget.

Ordstyrer er Fyns Amts Avis langelandsredaktør Martin Ramsgaard.