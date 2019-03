Vælgermøde: Bliv klædt på til valget til Europaparlamentet

RUDKØBING: Tirsdag aften får langelænderne mulighed for at stille spørgsmål til en række af kandidaterne, der stiller op til Europaparlamentsvalget den 26. maj.

Det er Europabevægelsen og Nyt Europa, der står bag en såkaldt debatkaravane, der kommer rundt i landet i månederne op til valget. Det er helt bevidst, at det foregår i Rudkøbing frem for en af de større byer på Fyn.

- Vi vil faktisk gerne have det ud der, hvor danskerne bor. Derfor holder vi det på Langeland, så man ikke skal køre til Svendborg eller Odense for at debattere EU, siger Jens-Kristian Lütken, der er næstformand for Europabevægelsen og samtidig sidder i Københavns Borgerrepræsentation for Venstre. Arrangørerne ser dog gerne, at der kommer nogen den anden vil vælgermødet i Rudkøbing.

I panelet sidder kulturminister Mette Bock, der stiller op for Liberal Alliance, Pernille Weiss, der er Konservatives spidskandidat, Karin Rohr Genz fra Alternativet, Christian Juhl fra Folkebevægelsen mod EU og Mathias von Jessen fra Radikale Venstre.

Desuden sidder Langelands borgmester Tonni Hansen (SF) i panelet.

Ifølge Jens-Kristian Lütken har de kommende budgetforhandlinger i EU - især i lyset af, at englænderne måske forlader EU - stor betydning for Langeland.

- Hele diskussionen om landdistriktsmidler, som kommer fra EU, er væsentlig. Langeland får en hel del af de her midler. Så lige på Langeland er EU jo ikke sådan et fjernt projekt. Det har faktisk betydning, siger Jens-Kristian Lütken.

Vælgermødet foregår tirsdag den 5. marts på Ørstedskolen i Rudkøbing klokken 19 - 21.30.