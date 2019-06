Vælger fra Rudkøbing: Stem på en konservativ fra Langeland

Ved Folketingsvalget på onsdag vil jeg anbefale alle på Langeland og hele det fynske område, ikke mindst de mange borgelige vælgere, at stemme på Jørgen Nielsen fra Det Konservative Folkeparti.En mand på 48 år, der om nogen kender til forholdene på Langeland og det øvrige Fyn og øerne.Jørgen Nielsen er formand for Storkredsen på Fyn for Det Konservative Folkeparti og sidder dermed i partiets hovedbestyrelse.En stemme på Jørgen Nielsen er en stemme på en rutineret politiker, der blandt andet kæmper for:- En ny og bedre udligningsreform, der sikrer en ordentlig og værdig behandling af såvel børn som ældre.- Fastholdelse af tilskud til friskolerne.- Vækst i "Udkanten".- En ny vejforbindelse over Taasinge til Spodsbjerg (i forbindelse med Femernforbindelsen).Er du træt af overbudspolitik og savner sund fornuft, så sæt dit kryds ved Jørgen Nielsen!