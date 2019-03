VUCs rektor vil have klar besked før bestyrelsesmøde

Rektor vil tage kontakt med Undervisningsministeriet for at få tolkning af begrebet bæredygtighed.

LANGELAND: Rektor for VUC Fyn, Stig Holmelund Jarbøl, vil tage kontakt til Undervisningsministeriet for at få nogle begreber på plads omkring de kriterier for puljen til nødlidende VUC-centre, der netop er blevet godkendt af forligspartierne bag FGU-reformen, og som netop er sendt ud.

- HF & VUC Fyn som sådan er ikke nødlidende, men der er afdelinger, som er. Det er Langeland, Faaborg-Midtfyn og Nordfyn. Men hvordan skal det opfattes? Betragtes HF & VUC Fyn som én enhed? Jeg vil nu gå i dialog med ministeriet, og det skal gå hurtigt, så jeg har begreberne på plads frem til næste møde i bestyrelsen, fortæller Stig Holmelund Jarbøl.

Dette bestyrelsesmøde hos HF & VUC Fyn finder sted mandag den 25. marts.

- Der har hidtil, også i den politiske debat, været megen fokus på pengene, men hvor mange kursister, der er udsigt til på de enkelte undervisningssteder, er en anden ting. Hidtil har ministeriets fastsættelse af bæredygtighed været 75-80 årskursister pr. undervisningssted. Som det ser ud nu, vil der være cirka 25 årskursister på Langeland, tilføjer rektor.

I runde tal har man vurderet, at indførelsen af FGU (forberedende grunduddannelse) vil koste cirka 40 procent af VUC-eleverne på Langeland.

Så er der spørgsmålet om, hvor megen tid der er tilbage til at overveje sagen i. I forhold til at bevare HF-enkeltfag på Langeland er man ikke mere presset på tiden, end at folk naturligvis kan have søgt andre steder hen på grund af usikkerhed. Men der er ellers ingen formelle ansøgningsfrister. Det er der kun til en (hel) to-årig HF, som udbydes i Odense og Glamsbjerg.

- Så i princippet kan man godt søge ind på et HF-enkeltfag, hvis der er et tilbud, for eksempel 27. juli, nævner han.