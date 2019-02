VUC-forkæmper: - Samråd havde lyspunkter

LANGELAND: Forkæmper for at bevare VUC Langeland, den lokale folketingkandidat, Bjørn Brandenborg (S), fandt visse lyspunkter i samrådet.

- Jeg synes, at det er rigtigt vigtigt, at man ser på, at nogle har for langt til uddannelse, hvis man skal til Svendborg. Så det arbejde, som Jette Purup (næstforperson i Alternativet Langeland, red.) og jeg har gjort, hvor vi søgte aktindsigt og fik foretræde for regionen i Vejle har gjort indtryk. For regionen har sendt vore oplysninger videre til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Spørgsmålet om transporttider og -afstande er et stærkt argument, påpeger Bjørn Brandenborg efter samrådet.

Han bemærker videre, at undervisningsminister Merete Riisager (LA) ikke udelukkede, at Langeland kan få del i midlerne til nødlidende VUC-centre.

- Hvis det lykkes at skaffe midler til Langeland, kan vi sige til bestyrelsen og rektor for HF & VUC Fyn, at der altså er politisk vilje til at redde det lokale center, og så må de kigge på det igen. Jeg er fortrøstningsfuld. Det sidste ord er ikke sagt i denne sag, nævner han.

Mindre positiv var Rasmus Helveg Petersen, MF (R), som havde været med til at indkalde til samrådet:

- Jeg fornemmede, at regeringen ingen vilje har til at bruge kræfter på redde HF & VUC på Langeland. Regeringen vil gerne flytte statslige arbejdspladser ud med begrundelsen, at der skal skabes liv i landdistrikterne, men ikke hjælpe en nødlidende uddannelse, den sidste i lokalområdet. Jeg er dybt frustreret og har blandt andet allerede foranlediget, at Undervisningsudvalget spørger til, hvornår vi får den tidsundersøgelse, og hvad konsekvenserne bliver, siger Rasmus Helveg Petersen.