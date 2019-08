VUC Langeland har stået tom i en måned

Siden lukningen af VUC i Rudkøbing, hvor de sidste eksaminer blev afholdt i juni, har bygningen stået tom. Bygningen på Havnegade 5 i Rudkøbing er ejet af Ejendomsselskabet Rudkøbing II, som er ejet af Fonden Fynske Bank.

Ifølge direktør for Ejendomsselskabet Rudkøbing II, Arne Knudsen, er det endnu uvist, hvad der kommer til at ske med bygningen. Han satser dog på, at selskabet kan melde noget ud inden for en måneds tid.

- Ejendommen skal enten sælges eller lejes ud, og der er forskellige interesserede, som vi snakker med, siger Arne Knudsen, der uddyber at bygningen kan bruges til mange ting.

- I princippet kan den også bruges til boliger, siger Arne Knudsen, der ikke ønsker at gå mere i detaljer. /anst