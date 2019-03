VUC Langeland får endeligt dødsstød: Men S vil bevare voksenundervisning på øen

LANGELAND: Et nyt forslag fra Socialdemokratiet vil indbære, at man afskaffer det såkaldte omprioriteringsbidrag på to procent for alle uddannelsesinstitutioner og tilfører 50 millioner kroner over fire år for at forhindre VUC-lukninger. Forslaget er lanceret af partiformand Mette Frederiksen på et møde på VUC i Struer, men det vil næppe kunne bruges til at redde HF & VUC Langeland, vurderer partiets sydfynske folketingsmedlem, Trine Bramsen.

- Vi vil fortsat gerne finde en løsning for Langeland og bevare noget her, men de 50 millioner kroner skal i spil for de VUC-centre, der er i farezonen for at lukke i den næste "bølge", som vil indtræffe i 2020, siger Trine Bramsen til Fyns Amts Avis.

- Så jeg kan forestille mig en model, hvor vi i samarbejde med borgmesteren og andre lokale aktører finder et kontor eller et center, hvori der kan foregå undervisning på Langeland. Det kan være den nye uddannelse FGU, det kan være VUC, det kan være noget tredje og gerne en kombination af flere undervisningstilbud, siger Trine Bramsen.

Men et HF- og VUC-center som i den nuværende form vil man ikke kunne fortsætte med i Rudkøbing.

- Det er desværre ikke bæredygtigt, siger Trine Bramsen.

- Men er det ikke kun økonomien, man ser på, når man siger, at det ikke er bæredygtigt?

- Vi tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets definition af, hvad der er bæredygtigt, og den definition kan vi jo ikke frit fortolke, svarer Trine Bramsen.

Bestyrelsen for HF & VUC Fyn, hvori hun også har sæde, har spørgsmålet om lukningen på Langeland på sin dagsordenen til mødet 25. marts. Indstillingen går på, at lukningen, som blev besluttet i december, står ved magt.

- Som følge af for få kursister, etablering af FGU og den økonomiske situation fastholder bestyrelsen beslutningen om at lukke undervisningsstedet på Langeland. Det er ikke muligt at etablere et fagligt og økonomisk bæredygtigt grundlag med 25 årskursister, hedder det blandt andet i indstillingen.

Rektor for HF & VUC Fyn, Stig Holmelund Jarbøl, har netop været til møde i Undervisningsministeriet, og tolkningen af den pulje på 60 millioner kroner over tre år, der allerede er givet til nødlidende VUC-centre, er fra ministeriet klar: Langeland kommer ikke i betragtning.

- Det skal være VUC-centre som helhed, der skal være nødlidende. Det er HF & VUC Fyn ikke, og Langelands afdeling er ikke bæredygtig, siger Stig Holmelund Jarbøl efter mødet.

Indstillingen fra formandsskab og rektor er klar, men det vil blive tale om en åben drøftelse i bestyrelsen, fastslår han.