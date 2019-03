Socialdemokraterne stiller to spørgsmål til minister, som SF igen vil have i samråd.

LANGELAND: Socialdemokratiske folketingsmedlemmer stiller spørgsmål, og deres kolleger på Christianborg fra SF indkalder til nyt samråd i sagen om de lukningstruede VUC-centre, hvoraf det ene ligger på Langeland. Spørgsmålene fra S er såkaldte paragraf 20-spørgsmål til besvarelse i spørgetimen, som foregår om onsdagen klokken 13.

Socialdemokraterne stiller to spørgsmål. Det ene fra fynskvalgte Trine Bramsen, partiets VUC-ordfører, som lyder:

- Er ministeren enig i, at VUC er et vigtigt uddannelsestilbud, som skal opretholdes og være bredt forankret over hele landet? Partifællen, undervisningsordfører Annette Lind supplerer:

- Er ministeren enig i, at regeringens omprioriteringsbidrag betyder, at økonomien på landets VUC'er er presset, som blandt andre Gymnasieskolernes Lærerforening og Landdistrikternes Fællesråd har advaret om?

Svarene skal komme fra undervisningsminister Merete Riisager (LA).

Det foregår i Folketingssalen på onsdag, 20. marts, og man kan via Folketingets tv følge direkte med. Eller se det for eksempel dagen efter, eller som tekstudskrift.

Forløbet i spørgetimen går på, at spørgeren først har to minutter til at stille spørgsmålet til ministeren, som derefter har to minutter til sit svar. Derpå har spørgeren mulighed for et opfølgende spørgsmål på maksimalt et minut. Ministeren har ligeledes et minut i anden omgang til besvarelsen.

Samrådet er indkaldt af SF-gruppeformand og uddannelsesordfører Jakob Mark og politisk ordfører Karsten Hønge.

- Alle taler om behovet for uddannelser, men forudsætningen er jo at der er uddannelsesmuligheder. Det har regeringen gjort endnu sværere med deres besparelser, og nu ser vi konsekvenserne af det, siger Karsten Hønge op til samrådet.

- Når regeringen sulter uddannelserne i en grad, der gør, at de må dreje nøglen om, så er det centralisering af værste skuffe, tilføjer han.