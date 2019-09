Underskud på plejehjem: Udgifter til vedligeholdelse stigende

LANGELAND: Rudkøbing Plejehjem kom ud af 2018 med et underskud på 16.000 kroner, som skyldes en øget udgift til vedligeholdelse. Underskuddet vil blive afskrevet over tre år via driften med start i 2020.

Økonomiudvalget skal kigge på regnskabet på sit næste møde.

Når kommunen skal ind over, skyldes det, at Langeland Kommune har indgået driftsoverenskomst med Rudkøbing Plejehjem, der er en selvejende plejeboliginstitution. I sidste ende er det hele kommunalbestyrelsen, som skal godkende regnskabet.

Der er i 2018 sket en lejeforhøjelse på 1,2 procent i forhold til forrige år.

Revisionen har kigget regnskabet igennem og fundet tingene i orden, fremgår det.

Der er 33 boliger på Rudkøbing Plejehjem, hvor man har haft lejeindtægter i 2018 på godt 2,7 millioner kroner.

På plejehjemmet udarbejdes årligt en vedligeholdelsesplan, som skal række 50 år frem. Inden udgangen af 2021 skal en byggesagkyndig gennemgå den aktuelle plan for at se, om den er retvisende og indeholder de aktiviteter, den skal. /milo