Uenige om parkering: 54-årig overfaldet med knytnæveslag

En irettesættelse gjorde tilsyneladende føreren af en VW Up mere end almindeligt vred mandag klokken 11.40.

En 54-årig mand har anmeldt til politiet at føreren af VWen overfaldt ham med fire-fem knytnæveslag, fordi den 54-årige havde påtalt, at manden i VWen maste sig foran for at få en parkeringsplads på Grønnegården i Rudkøbing.

De to mænd kendte ikke hinanden i forvejen.

Den 54-åriges kone, som er sygeplejerske, vurderede, at han skulle på skadestuen efter slagene.

Politiet har både talt med den 54-årige og et vidne til volden. De har VWens registreringsnummer. Den er indregistreret i en kvindes navn, men politiet forventer at finde frem til føreren.