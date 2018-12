Udvalgsformand: Godt at vente med afstemning om Østergade

På Langeland Kommunes teknik- og miljøudvalgs møde forleden konstaterede udvalgsmedlemmerne, at Superbrugsen har trukket deres nedrivningsansøgning til Østergade 46-48 tilbage. En oplysning de har fået via Fyns Amts Avis.

- Det er et godt eksempel på at det kan betale sig at vente lidt med en afstemning, at vi ikke for otte måneder siden tog den, siger Bo Nissen (K). - Det er også tydeligt at byudviklingseksperterne synes, at det er synd at rive bygningerne ned. At Superbrugsens uddeler så synes, der stadig mangler p-pladser er en anden ting. Vi har jo rigtig mange pladser i byen. Måske skal man snarere fokusere på, at der er er rigtig mange gratis p-plader i byen, det er der ikke mange andre steder, siger Bo Nissen.