Udvalgsformand: - Det bliver en svær opgave at finde lokaleløsning

RUDKØBING: Det bliver ganske givet en svær opgave, når man skal finde andre lokaler til Langeland Brassband, kommenterer formanden for Lærings-, Social- og Kulturudvalget, Jan Ole Jakobsen (V). Han understreger, at han ikke kender de konkrete forhold i sagen.

- Jeg ved heller ikke, om der er andre brugere af 21-bygningen, som bliver husvilde, når boligselskabet overtager. Men jeg går da ud fra, at administrationen er sat på sagen, og at vi får et oplæg og en indstilling på et tidspunkt, siger han.

Lige som de øvrige 14 medlemmer af kommunalbestyrelsen har han fået en mail fra formanden for Langeland Brassband, Merete Andersen, hvori hun redegør for brassbandets situation.

I spørgsmålet ligger også, at forskellige grene af kommunen er involveret. Værkstedsgården hører under Sundhedsudvalgets arbejdsområde.

- Det ene udvalg kan jo ikke lige gå ind at træffe beslutninger, som også vedrører et andet udvalg. Jeg kan kun sige, at vi selvfølgelig går efter en løsning, og at den måske indebærer, at alle involverede må give sig lidt, påpeger Jan Ole Jakobsen.