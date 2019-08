Udvalg på Langeland: Mere behov for p-pladser end fortov

RUDKØBING: Egentlig var der lagt op til, at den vestlige del af vejen Bellevue ved havnen i Rudkøbing også skulle have fortov, men står det til Trafik-, Teknik- og Miljøudvalget i Langeland Kommune, skal man i stedet lægge en kansten i og så male en stribe på langs ad Bellevue, så man kan parkere på strækningen.

- Problemet er vejens bredde. Den ville ikke være stor nok til et fortov mere, og der er et øget behov for parkering i området, påpeger Bo C. Nissen (K), formand for Trafik-, Teknik- og Miljøudvalget.

I dag kan man parkere i den østlige side, den strækning, som vender op mod villaerne. Men nu er boligerne på den gamle slagterigrund så småt ved at få beboere.

- De har deres egen parkeringsplads, men der kommer blandt andet snart den nye færgerute, så vi kan godt forvente flere biler, siger Bo C. Nissen.

Et fortov ville stå i 285.000 kroner. Kantstenen er billigere, men man har ikke sat beløb på.

Nu skal forslaget om kantsten til videre behandling, sidst i kommunalbestyrelsen.