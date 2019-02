Udvalg i regionen klar i mælet: Red HF & VUC Langeland

LANGELAND: Region Syddanmark ønsker, at HF & VUC Fyn fortsat sikrer et tilstrækkeligt uddannelsestilbud på Langeland For eksempel gennem uddannelsessamarbejder med Langeland Kommune og andre aktører, så borgere på Langeland stadig vil have et tilbud inden for en rimelig transportafstand.

Det fastslår Udvalget for Uddannelse og Arbejdskraft i regionen i en udtalelse, som nu bliver sendt til HF & VUC Fyn.

Egentlig er det på regionsrådets vegne, at udtalelsen kommer afsted. Da forretningsudvalget i regionen først mødes i marts, kan man ikke få sagen på regionsrådets dagsorden før 25. marts. Derfor har partierne besluttet sig for at sende udtalelsen nu - og med forbehold for den endelige godkendelse i regionsrådet.

Alle partier på nær Enhedslisten er repræsenteret i Udvalget for Uddannelse og Arbejdskraft, så partierne er taget i ed omkring formuleringen, oplyser udvalgsformand Tage Petersen (V) til Fyns Amts Avis.

- Nu er sagen lidt ude af vore hænder. Vi opfordrer hver især af dem, der kæmper for HF & VUC Langeland, til at kontakte deres lokale Folketingsmedlemmer og folktingskandidater. Mange gode kræfter er med, og vi støtter bestræbelserne, men selvfølgelig skal et tilbud være bæredygtigt, så netop et samarbejde med Langeland Kommune kan være givtigt. Måske vil man så komme ud i nogle situationer, hvor der kræves dispensation, men det må man i givet fald se på, påpeger Tage Petersen.

Udvalget overværede samrådet for nylig i Folketingets undervisningsudvalg og bed blandt andet mærke i, at ministeren gav tilsagn om forhandling af puljen til nødlidende VUC-centre.

Det samme gjorde Bjørn Brandenborg, socialdemokratisk Folketingskandidat i Svendborg-Langelandskredsen. Han havde sammen med forperson i Alternativet Langeland, Jette Purup, fået foretræde for Udvalget for Uddannelse og Arbejdskraft i forbindelse med mødet

- Jeg synes, at det er det mest konstruktive møde, jeg har været med til i denne sag om HF & VUC Langeland. Nu kommer udtalelsen afsted, og næste skridt bliver, at vi tager fat i de sydfynske politikere for at få dem til at kæmpe for at bevare Langeland-afdelingen. Jeg tager gerne initiativ til, at det kan ske hen over midten, så det bliver så bredt som muligt, siger Bjørn Brandenborg.

- Og så må vi lige præcist se, om ikke puljen på de 60 millioner kroner over tre år kan udmøntes på en bredere måde og med bredere kriterier, end man først har lagt op til. Så man i givet fald kan sende 1,5 million kroner afsted til Langeland, mens man finder en langsigtet løsning, siger Bjørn Brandenborg.