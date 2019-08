Udstilling på Skovsgaard: Tre kunstnere tegner med lys og skygger

Hennetved: Kunstmalerne Alfio Bonanno, Keld Nielsen og fotograf John Rasmussen udstiller på Skovsgaard fra 17. august til 10. oktober på Skovsgaard. Udstillingen hedder "Skygger - spor af Skovsgaards fortid", og netop skygger spiller en hovedrolle i de tre kunstneres malerier og fotografier.

Ordet fotografi betyder at tegne med lys, og med det in mente har fotograf John Rasmussen fået meget ud af at se på, hvordan de to malere placerer lyset i deres billeder.

- Kombinationen af maleri og fotografi har været sjov for os. Og jeg er blevet meget inspireret af malerne, for de kan jo bare gøre, hvad de vil. Jeg er jo begrænset af motivet.

- Malerne lægger skyggerne, hvor de har lyst, mens jeg jo har skullet lede efter skyggerne, siger John Rasmussen.

Inspirationskilden til udstillingen har været Ellen Fuglede - Skovsgaards sidste slægtsejer, som døde i 1979.

- Vi har besøgt Ellen Fugledes hus - altså Skovsgaard, og der har vi fået lov til at gå rundt uden for sæsonen.

Her har de tre kunstnere gået rundt for at undersøge husets fortid og dermed Ellen Fugledes liv.

- Mange tror, Ellen Fuglede havde et ynkeligt liv. Men det havde hun ikke. Hun var et positivt menneske, og hun var god ved sine folk. Hendes mor var skrap, og blandt andet derfor blev hun ikke gift. Men så tog hun 30 til 40 katte til sig.