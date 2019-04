STOENSE: Palmesøndag åbnes en udstilling i Stoense Kirke med værker af 13 langelandske kunstnere. Ideen bag udstillinger er: "Èn krog til hver kunstner".

Da der er tale om kirkekunst, begynder udstillingen med en særgudstjeneste den 14. april klokken 19.30. Gudstjenesten er blevet til i et samarbejde mellem kunstnerne og præsten. Umiddelbart efter er der traditionel fernisering, hvor det er muligt at møde de kunstnere, der har skabt værkerne.

Udstillingen er et led i rækken af kirkekunst, der vil blive vist i Stoense Kirke i årene fremover. Helt præcist arbejder kirken på at afholde to udstillinger om året. Én til påske og én til efteråret.

- Der var engang, hvor kunst og kirke var ét og det samme. Al kunst rettede sig mod en hyldest til det højeste. Sådan er det ikke mere. Men at det højeste stadig kan inspirere, er denne udstilling - og meget anden moderne kirkekunst - bevis på, siger Michael Therry, formand for menighedsrådet i Stoense.

Udstillingen er åben i påskeugen Fra mandag den 15. april til søndag den 21. april. Alle dage fra klokken 11 til 16.

Udstillerne er: Sonia Brandes, Nielsen og Wöldike, Benedicte Volf Sørensen, Lars Calmar, Keld Nielsen, Henriette Lorentz, Poul Erik Eliasen, Jette Søgaard H., Gitte Buch, Anni Printz, Lotte Engelbreckt, Bjarne Felsted og Inger Bolefeldt.

Alle er velkomne til såvel gudstjeneste som fernisering og udstilling.