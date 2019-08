Tysk kærlighed til Langeland: I sommerhus 50 år i træk

Hans Christian og Anedore Thea Schlockwerder i midten, sammen med to af deres børn, svigerbørn og børnebørn. Det er Will van Iersel, Caroline Schlockwerder og (liggende) Adrian van Iersel. Samt Johanne Schlockwerder, Christina Schlockwerder og Ralf Kehlenbach. Senere stødte også sønnen Martin Schlockwerder og barnebarnet Robert til, tidsnok til at være med til 50 års jubilæumsfesten. Foto: Michael Lorenzen