RUDKØBING: En ung mand er blevet idømt 10 dagbøder på hver 400 kroner for blandt andet tyveri af en såkaldt soundbox fra Ungcamp på seneste sommers Langelandfestival. Manden er på nuværende tidspunkt 18 år.

Han blev også dømt for at være i besiddelse af 2,1 gram hash og for sammen med to andre unge mænd at have opholdt sig ulovligt i et kolonihavehus i Svendborg i marts i fjor. /milo