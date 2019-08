Tvangsauktion i Botofte: Kommunen mangler ejendomsskat

BOTOFTE: Manglende indbetaling af ejendomsskatter er årsagen til, at Langeland Kommune via advokat Henrik Dalegaard, Borch Advokater, har begæret ejendommen Botofte Strandvej 7 på tvangsauktion. Denne er sat i kalenderen for den 12. september ved Skifteretten i Svendborg.

Kommunen har restancer for cirka 11.000 kroner for ejendomsskatterne, og der blev ifølge salgsopstillingen til tvangsauktionen lukket for vandet i april i år.

Ejendommen er på knap 27 hektar med en ejendomsværdi på 3,7 millioner kroner.

Der er landbrug og beboelse på ejendommen.

En køber skal stille med en sikkerhed på godt en million.

Det er ikke lykkedes for avisen at få en kommentar fra ejeren af den pågældende ejendom. /milo