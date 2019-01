TULLEBØLLE: Den gamle kro på Bygaden 91 i Tullebølle skal på tvangsauktion, fremgår det af hjemmesiden tvangsauktioner.dk. Det kommer til at foregå ved Retten i Svendborg onsdag den 6. februar kl. 10.

Ejendommen står for tiden tom. Den rummer et parcelhus, to bygninger til hotel, kro og/eller konferencecenter med overnatning og et par udhuse. Den er senest handlet i 2012 til en pris af 1,4 million kroner.

Parcelhuset, der er på 152 kvadratmeter, er opført i 1972, de to krobygninger i 1850 med om-/tilbygninger i henholdsvis 2007 og 1969. Der er knap 800 kvadratmeter til kroformål eller lignende.

Der hører et pænt stort areal med, 3516 kvadratmeter er grunden på ifølge tingbogen. /milo