Turister strømmer til

RUDKØBING: På Turist- og Erhvervskontoret i Rudkøbing går medarbejderne i denne tid ikke med hænderne i lommen, for der rækkes brochurer og andet materiale om Langeland over disken som aldrig før.

- Vi havde i mandags, selvom regnen silede ned, 300 gæster hos os, og det var altså turister og ikke festivalgæster, pointerer turistmedarbejder Heidi Karlsen fra kontoret på Torvet.

Sammen med turist- og erhvervsdirektør Anne Mette Wandsøe kan hun nemlig fortælle, at de på kontoret hver eneste dag tæller gæsterne, og især er der mange sommerhusgæster og cykelturister, der benytter sig af kontorets service, som også strækker sig videre end til færdiggjorte materialer.

- Vi prøver i vid udstrækning at pejle os ind på folk og spørge ind til, hvad de interesserer sig for, på den måde kan vi guide dem de rigtige steder hen, siger de to medarbejdere.

- Jeg havde på et tidspunkt en ung fyr på 16 år her, som overraskede mig ved at fortælle, at han var interesseret i historie - og så måtte jeg selvfølgelig nævne Langelandsfortet, fortæller Heidi Karlsen.