I 15 år har har Ane Marie Hansen drevet Fiski med egen arbejdskraft, og den 62-årige fiskehandler har ingen planer om at drosle ned. Foto: Karl Edvard Hansen

Efter mange år som kok på færgen mellem Bagenkop og Kiel tog Ann Marie Hansen for 15 år siden springet og åbnede fiskebutikken Fiski i den sydlangelandske by. Et spring, som hun ikke har fortrudt.

BAGENKOP: Det handler om friske fisk og om at levere varen til sine kunder. Og så kan butikken da ikke hedde andet end Fiski, når den oven i købet ligger i Bagenkop og indehaves af Ann Marie Hansen og manden Folmer, som begge gør sig godt i den bagenkop'ske dialekt. - Trods hård konkurrence kunne vi her i foråret fejre de første 15 år med butikken. Og det er jeg faktisk lidt stolt af, for det har bestemt også været hårdt arbejde, siger Ann Marie Hansen, der understreger, at butikken har været kørt med egen arbejdskraft og egen økonomi gennem alle årene. Det var efter næsten 25 år som kok på færgen mellem Bagenkop og Kiel, at Ann Marie Hansen besluttede sig for at åbne fiskebutikken. - Linjen lukkede jo ned, og jeg kan ikke bare gå derhjemme, så der skulle ske noget, siger hun. Med sin uddannelse som skibskok, der inkluderede både bager- og slagterfaget, havde Ann Marie Hansen da også gode forudsætninger for at starte noget op med fødevarer. Og yderligere styrket med et fiskekursus blev det altså til Fiski, som i alle årene har haft til huse i Østergade 4.

Fiski har i alle årene haft til huse i Østergade 4 i Bagenkop, hvor der tidligere havde været frisørsalon. Foto: Karl Edvard Hansen

Halvanden million fiskefrikadeller Fiskene, der lander i Fiski, er så friske, som de kan blive og leveres blandt andet af Ann Maries egen mand, som på grund af en rygskade dog har måttet drosle lidt ned for fiskeriet. Men Ann Marie, der altid har været ansigtet udadtil i butikken, får, hvad hun skal bruge hver dag. - Min arbejdsdag begynder klokken seks, og så skal jeg gøre klar, så der er et friskt udvalg i køledisken. Hun fortæller videre, at udvalget primært består i det, der fanges lige nu, som typisk er torsk, skrubber, rødspætter, isinger og slethvar. Ann Marie Hansen er også leveringsdygtig i lækre salater med fisk og skaldyr samt fiskeburgere. Men er der noget, som butikken er kendt for, så er det Ann Maries hjemmelavede fiskefrikadeller. - I turistsæsonen sælger jeg nemt 6- 700 fiskefrikadeller om dagen, og jeg har regnet ud for sjov, at der nok er langet halvanden million over disken gennem tiden, fortæller hun. Selv om Ann Marie Hansens liv er fyldt med fisk, bliver hun aldrig selv træt af denne havets spise. - Min livret er oversiden af en stegt rødspætte med persillesovs og rabarberkompot, siger hun - helt bevidst om, at det er fordi, hun selv er "fiskemor", at det kan tillades at være så selektiv. Ann Marie Hansen, der er fyldt 62, har bestemt ingen planer om at trække sig tilbage de første år. Og selv om det bliver til mange timer i Fiski, der her i turistsæsonen udvider åbningstiderne, siger hun: - Jeg tager gerne 15 år mere, ellers skal jeg i hvert fald bæres herfra.