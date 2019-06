Tiden efter dobbeltdrabet i Snøde i 2016 har budt på sorg og uvished for de efterladte. Ikke mindst for datteren til den dræbte Nanna Rækjær Olsen, der stadig ikke har fået endelig afklaring på fremtiden. Ny dokumentar tager forløbet op.

SNØDE: Forløbet efter dobbeltdrabet i Snøde i 2016 bliver torsdag aften gået efter i sømmene, når TV 2 klokken 20 viser dokumentaren "Kampen om vores barnebarn".

Sagen tog sin begyndelse om aftenen den 17. april 2016, da den dengang 25-årige Alexander Jensen skød og dræbte sin ekskæreste Nanna Rækjær Olsen og hendes kæreste Finn Roløkke Larsen. I Alexander Jensens bil sad han og Nanna Rækjær Olsens dengang femårige datter og var vidne til drabene. Hun blev senere på aftenen afleveret hos Alexander Jensens forældre.

Dokumentaren er produceret af Deluca Film, der har fulgt familien i knap to år. Siden efteråret har tilrettelægger på programmet, Sara Laadal, også været med og fulgt familien i deres kamp om forældremyndigheden over den nu otteårige pige. Fokus kommer ikke til at være på drabene den 17. april, men i højere grad på forløbet efter.

- I dokumentaren kigger vi på, hvad det er for et system, der tager over, når far er i fængsel, og mor ikke længere lever, siger Sara Laadal.