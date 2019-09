Onsdag eftermiddag modtog Fyns Politi en anmeldelse om et indbrud i et hus i Tranekær, fremgår det af døgnrapporten. Tyven eller tyvene er efter at have knust en rude kommet ind ad husets terrassedør.

Der har været ubuden færden i hele huset, hvorfra to sparebøsser med penge er stjålet. Politiet har endnu ingen opgørelse over værdien./BJOSK