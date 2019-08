Tranekær: Penge og porcelæn stjålet ved indbrud

Der er forsvundet både penge og kongeligt porcelæn efter et indbrud i Tranekær

Søndag d. 18 august modtog politiet en anmeldelse om indbrud i et hus ved Tullebølle Fritidspark. Indbrudstyven - eller tyvene - er kommet ind ad et soveværelsesvindue, som er brudt op med et koben.

Herfra er turen gået rundt i resten af boligen, hvorfra der er taget både kongeligt porcelæn, penge, sølvtøj og smykker. Politiet har endnu ingen opgørelse over den samlede værdi, ligesom man heller ikke har kunnet sikre nogle brugbare spor.

Det oplyser Fyns politi i døgnrapporten.