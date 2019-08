Igen..igen sker trafikuheld i nævnte kryds bl.a. ved påkørsel bagfra af trafikanter fra Ringvejen, som har ubetinget vigepligt, men er kommet ind på brovejen jfr. "Langeland den 6. aug. 2019"! Vejdirektoratet fastholder, at der ikke er grundlag for ændringer af vejforløbet, og det har direktoratet ret i. Det er bilisterne, der ikke kører korrekt! Lidt historik: Jeg fik "fornøjelsen" at afholde køreprøver på Langeland og Ærø, da politikredsen blev nedlagt. Når jeg skriver "fornøjelse", dækker ordet rystende bedre! Den første uge dumpede alle - både i teori og køreprøve! På Ærø var det almindeligt prøven blev aflagt i 1.eller 2. gear! Så var der også tid til for aspiranten at vinke til Hansigne eller Albert på fortovet! Mange bad så mindeligt om at få kortet, når de dumpede, for de skulle kun køre fra gården og til kirken om søndagen! I Rudkøbing var det normalt med 3-4 timer i skolevognen - så skulle den være hjemme, og da der ikke var parkeringspoblemer på Langeland, var det ikke nødvendigt at kunne sidelæns-parkere eller bakke ind i en bås, som der heller ikke var, før der kom nogle ved Falck/sygehuset. Selvom det udtrykkeligt var en del af prøven. I Svendborg var det 15-20 timer i skolevogen med helt andre vilkår for at vurdere aspirantens evner! I teorilokalet i Ahlefeldtsgade undervistes der i vejtavler fra 1930'erne, så der skulle en større "oprydning" til - bl.a. en hel lørdag med gennemgang af kørekortbekendtgørelse og færdselslov sammen med samtlige kørelærere osv. Det hjalp, men der er jo meget mere end dét - ikke mindst forståelse af lovstoffet, som jeg skriver herunder. Når man har ubetinget vigepligt som kørsel fra Ringvejen ind på Brovejen/hovedvejen, så betyder det ubetinget! Hvis den, man har vigepligt for, skal nedsætte fart evt. bremse let/slippe speeder eller ændre retning, så har man overtrådt vigepligten! Men vigepligten gælder også EFTER krydset! Der findes en højesteretsdom, der fastslog, at en bilist, som var kørt ind på hovedvejen og var nået 37 meter hen ad denne, blev påkørt bagfra af en normalt kørende bilist på hovedvejen og stor skade skete. Det kostede bilisten med vigepligten kørekortet og ansvaret for skaderne. Og ingen ansvar for hovedvejstrafikanten! Jeg har dumpet mange til køreprøven, fordi de ikke forstod at komme op i samme fart, som de kørende på hovedvejen/andre veje man har vigepligt for! Der skal altså accelleration til! NB: Man dumper ved en køreprøve fremfor at få en bøde for lovovertrædelser.