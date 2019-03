SIMMERBØLLE: Der ventede beboerne i et hus på Simmerbølle en dårlig oplevelse, da de kom hjem torsdag. Tyvene havde i dagtimerne - fra kl. 9 til kl. 16.50 - været inde i boligen. Et vindue til en kælder var opbrudt med et koben, og tyvene havde været rundt i både kælderen og i stueetagen. Der blev stjålet fire Corona-stole, to PH lamper, to Kaj Bojesen figurer (abe og hund), lysestage, et maleri og fire spisebordsstole. /milo