Trædrejning og smedje

I Bagenbjerg Mølle bliver der både mulighed at se trædrejning i praksis og prøve at smede.

Møllelavet har sat et telt op udenfor møllen, hvor frivillige drejer toppe af træ, som børnene kan lege med, og som man kan købe med hjem. Der bliver også tændt op i essen, og publikum kan både se på og selv få lov at prøve det gamle smedehåndværk.

Bagenbjerg Mølle, som er fra 1860, er normalt kun åben efter aftale til rundvisning af grupper. Den har siden 1981 været ejet af Ole Pedersen, som bor der og har lagt et stort arbejde i at restaurere den.

Der er også tilknyttet et møllelav, som står for Møllernes dag. Er man interesseret i møllelavets arbejde, er man velkommen til at kontakte sekretær Bodil Kjærgaard på tlf. 4041 4106.

Møllens adresse er Løkkebyvej 3, Tullebølle, 5953 Tranekær. Der er åbent fra klokken 11 til 16 på Møllernes dag.