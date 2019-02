Træ i park i Rudkøbing skamferet: Formentlig drengestreger med kniv

RUDKØBING: Et gammelt takstræ i Ørstedparken i Rudkøbing har været udsat for hærværk. Barken er snittet af flere steder på træet, og det er formentlig sket i første del af denne uge.

Driftsleder for Vej, Park og Havne i Langeland Kommune, Poul Petersen, har været forbi for at besigtige skaderne.

- Jeg vurderer, at der er tale om drengstreger. En dreng har været forbi med en kniv. For mig at se er der heldigvis ikke så alvorlige skader, men man skal naturligvis ikke gøre sådan noget, og folk må gerne holde øje med, hvad der foregår i parken, siger Poul Petersen.

Hærværket vil ikke blive meldt til politiet.

Det pågældende takstræ er formentlig væsentligt over 100 år gammelt.

- Allerede da blev ansat for over 40 år siden, synes jeg, at det var et gammelt træ, så det må være noget i den retning, nævner Poul Petersen.