Torben besejrede Stig Rossen og Uffe Holm: 35 udsatte børn stod tilbage som vindere

Langeland Golfklub var for 7. gang vært for velgørenhedsturneringen Golf2change. I år blev der samlet 34.310 kroner ind og overrakt til Rotary Langeland, der bruger pengene til en sommerferie for langelandske børn.

Østerskov: Der blev svedt, skabt glæde og frustrationer torsdag, hvor 86 tilmeldte dystede på Langeland Golfklubs bane mod kendisser som John "Faxe" Jensen, Stig Rossen og Uffe Holm i den 7. udgave af velgørenhedsturneringen Golf2change. Uanset om deltagerne ramte dagen, kunne de glæde sig over, at deres tilmeldingsgebyr gik til et godt formål. For selvom langelænderen Torben Christensen fik overrakt pokalen til slut, var de sande vindere de 35 udsatte børn, der får en ferieoplevelse, de ellers ikke ville have fået. I alt kunne golfklubben overrække 34.310 kroner til Rotary Langeland, der vil bruge pengene til at tage 35 langelandske børn i en uge til Spodsbjerg Sommerlejr. Det var et af dagens store højdepunkter, fortæller næstformand i Langeland Golfklub Kurt Petersen. - Dagen bød på mange højdepunkter. Det var en god følelse, da checken blev overrakt. Underholdningen i løbet af dagen var også et højdepunkt, ligesom selve golfspillet var, beretter næstformanden.

Kurt Petersen(TV) overrakte et billede malet af Henriette Lorentz til vinder Torben Chtistensen med pokalen i hånden. Til højre i billedet Annie Borch og Kaj Knudsen. Foto: Kurt Petersen

Lever af støtte I fremtiden vil Langeland Golfklub formegentlig kunne forvente at få en lignende check. Klubben har nemlig fået en sponsoraftale med energiselskabet OK. Dermed er det nu muligt at støtte Langeland Golfklub med fem øre per liter, man tanker med sit OK-medlemskort, hvis man vælger golfklubben i sit medlemskab, forklarer Kurt Petersen. - Uden sponsorer og velvillighed fra frivillige, eksisterer der ikke en golfklub på Langeland. Så kort og præcist kan det siges, fortæller han.