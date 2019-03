Topmøde for kommuner med små-øer: Langeland bliver vært

LANGELAND: Langeland er vært, når ø-kommunerne holder deres næste møde. Det foregår fredag den 5. og lørdag den 6. april, og på deltagerlisten om fredagen er blandt andre indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA), ligesom formanden for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, deltager i mødet.

Man skal på ø-mødet drøfte bryllupsturismen, hvor Ærø advarede mod den centralisering, man har set, og som har medført markant lavere bryllupstal på øer som Ærø, Langeland og Fanø.

På dagsordenen står det såkaldte landevejsprincip - altså, at det ikke må være dyrere at transportere sig mellem en ø og fastlandet end at køre mellem to lokaliteter på land.

Også vanskeligheder med taxakørsel på øerne, udligning generelt, modernisering og effektiviseringer, som er sværere at gennemføre i små kommuner, den kommende sundhedsreform samt turisme er noget af det, man skal have diskuteret.

Indkvartering og mødeaktiviteter bliver på Hotel Skudehavnen i Rudkøbing.

Man ser ligeledes frem mod det såkaldte folkemøde på Bornholm og drøfter resultatet af det tilsvarende i 2018.