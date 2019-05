To unge vælgere er klar 5. juni, men mere i tvivl om på søndag

HUMBLE: Julie Madsen, Stenstrup, og Natalia Dabrowska, Bjerreby, var begge at finde hos Sparkøbmanden i Humble, da statsministeren lagde vejen forbi onsdag formiddag. Og begge med det udtrykkelige ønske at få en selfie med Lars Løkke Rasmussen.

Begge er 20 år, har dermed haft stemmeret i to år og går på handelsgymnasiet i Svendborg.

- Vi stemmer begge to på Venstre. Der er nok en generel tendens til, at os fra handelsgymnasiet er mere til de blå, mens dem på gymnasiet hælder mere til de røde, forklarede Julie Madsen og Natalia Dabrowska.

I nogle tilfælde er bølgerne internt dog gået så højt, at der er klasser, hvor man har besluttet sig for ikke at diskutere politik.

De to har travlt med eksaminer i øjeblikket, men havde taget lidt fri for at møde regeringschefen i den virkelige verden.

Mens de er sikre på at ville stemme til Folketingsvalget den 5. juni, er det mere usikkert med valget til EU-Parlamentet nu på søndag.

- Men hvorfor egentlig det? EU har masser af indflydelse på danske forhold og jeres fremtid, så bør man ikke?

- Det er nok rigtigt, men det er alligevel lettere at forholde sig til Folketingsvalget, og det er der jo mere fokus på, svarede de to unge kvinder.

Natalia Dabrowska regner at gå i gang med en handelsuddannelse på universitetsniveau, helst i Sønderborg, og vil måske gerne søge en fremtid inden for international handel, mens Julie Madsen taler om at uddanne sig til journalist af en eller anden art.