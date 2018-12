To mænd anholdt under stor politiaktion på Langeland

SIMMERBØLLE: Tirsdag formiddag var en større politiaktion i gang ved Møllemosevej 11 syd for Simmerbølle på Langeland.

Det bekræfter vagtchef ved Fyns Politi Ehm Christensen.

- Der er tale om en ransagnings- og anholdelsesaktion. Mere kan jeg ikke sige på nuværende tidspunkt, siger han til Fyns Amtsavis.

Politikommissær Henning Petersen, der leder aktionen på Langeland kunne senere, at der er anholdt to danske mænd på adresse, og at de vil blive fremstillet i grundlovsforhør senere idag.

- Det drejer sig om narkotika, våben og tyvekoster, men mere specifik kan jeg ikke være på nuværende tidspunkt, sagde Henning Petersen.

På Møllemosevej var der ved 11.30 tiden syv køretøjer fra Politiet - deriblandt en hundepatrule, en mandskabsbus og et specialkøretøj.

Hvor mange politifolk, der er involveret i aktionen, vil politiet ikke oplyse.