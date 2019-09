Tilfreds borgmester efter økonomiaftale: - Lidt flere penge til forbedringer

LANGELAND: Regeringen og Kommunernes Landsforening har netop landet økonomiaftalen for 2020 for landets kommuner. Borgmester Tonni Hansen (SF) er tilfreds.

- Jeg er tilfreds med aftalen. Tilfreds med, at der - som jeg ser det - er afsat ekstra penge til velfærden, så der faktisk kommer flere penge til forbedringer. Og jeg er tilfreds med, at det er lykkes at få ekstra penge til særligt vanskeligt stillede kommuner, siger han.

Aftalen betyder, at kommunerne i 2020 samlet set får 1,7 milliarder kroner mere til blandt andet at drive daginstitutioner, skoler og ældreplejefor i 2020. Og kommunerne får samlet set 1,3 milliarder kroner mere til at nenovere og bygge for næste år.

Aftalen betyder desuden, at tilskuddet til de særligt vanskeligt stillede kommuner - som Langeland Kommune er - forhøjes til 350 millioner kroner i 2020. Og at der bliver 500 millioner kroner i en lånepulje for at styrke likviditeten i vanskeligt stillede kommuner.

- Vi er helt og aldeles afhængige af, at vi kan forhandle os til ekstra penge som særligt vanskeligt stillet kommune. Det er meget væsentligt for os, at vi har mulighed for at søge den pulje og argumentere for, hvorfor vi har brug for de ekstra penge, siger Tonni Hansen.