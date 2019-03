Tildehuset: Ny privat børnepasningsordning ved Rifbjerg Strand

RUDKØBING: I første omgang er det tænkt som et selvstændigt privat børnepasningstilbud med få børn, men på sigt er der en idé om, at det kan vokse sig større.

Med det in mente har Rikke Vædele og Lene Marxen taget initiativ til Tildehuset, som er en privat børnepasningsorden for børn i alderen 0 til seks år, og som officielt åbnede op den 1. marts på Rifbjergstrand 10, lidt uden for Rudkøbing.

Huset er Rikke Vædeles eget, hun overtog det den 1. januar og har siden februar sammen med Lene Marxen gjort Tildehuset, som har sit navn fra den tidlige ejer, klar til at kunne modtage de første børn.

- Vi har fire nu og får snart to mere, så det ser fornuftigt ud, siger Rikke Vædele om huset, der fungerer som offentlige dagpasningstilbud med hensyn til regler, bestemmelser med mere.

Der ydes tilskud fra Langeland Kommune til børn fra 0-3 år. Fra 3-6 år ydes der ikke kommunalt tilskud, men her har Tildehuset fået en særlig dispensation af kommunen, hvilket beror på, at Rikke Vædele og Lene Marxen i flere år har været involveret i Kassebølle Friskoles drøm om at gøre et integreret børnehus til virkelighed. Dette arbejdes der lige nu meget seriøst på.

Forældrebetaling for at have et barn i Tidehuset varierer fra 2.500 til 3.500 kroner, efter kommunen har ydet tilskud.