LANGELAND: Sundhedsplejerskerne kommer til at spille en central rolle i kommunens nye sprog- og læsestrategi, hvor målsætningen er, at alle børn og unge udvikler sprog-, læse- og skrivefærdigheder samt tale- og læselyst, der gør dem i stand til aktiv deltagelse i uddannelses-, samfunds- og arbejdsliv på længere sigt.

Derfor skal alle familier i Langeland Kommune tilbydes minimum seks hjemmebesøg af en sundhedsplejerske i barnets første leveår samt et hjemmebesøg, når barnet er halvandet år. Alle nybagte mødre inviteres ligeledes til at deltage i mødregrupper. En del af sundhedsplejerskens arbejde er en almindelig vurdering af, om barnet er alderssvarende i sin sproglige udvikling, fremgår det af strategien, som netop er godkendt af kommunalbestyrelsen.

- En af de væsentlige ting er, at det bliver understreget, at man skal lære at tale, før man kan lære at læse, nævnte formanden for Lærings-, Social- og Kulturudvalget, Jan Ole Jakobsen (V), mens næstformanden, Tonny Gjersen (SF) glædede sig over, at der bliver sat fokus på at hjælpe børn med ordblindhed.

Det hæftede også Lisa Pihl Jensen (S) sig ved.

- Tidligere har Langeland fået kritik for indsatsen med ordblindhed. Det kan godt være, at vi fik testet børnene, men så skete der ikke mere. Det gør der nu, sagde hun.