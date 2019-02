Til kamp mod ekstraudgifter: Langeland skal hente inspiration i hovedstaden

- Der er jo fri ret til at flytte mellem kommuner i Danmark, så det er nemmere sagt end gjort, at vi kan klare det her ved at forebygge, sagde Erik Jørgensen og oplyste, at man har tre sager på dagsordenen til næste udvalgsmøde, hvor der naturligvis ikke må refereres fra.

Det fremgik dog også, at området er meget svært at styre. En par "sociale nomadefamilier" (en folkelig betegnelse for sårbare familier, som flytter flittigt rundt i landet) kan vælte læsset, nævnte Erik Jørgensen (SF), der er formand for Børn- og Ungeudvalget, som behandler de helt tunge sager og blandt andet kan træffe beslutninger om tvangsfjernelser.

Temamøde med andre erfaringer

Inspiration andetsteds fra var Lisa Pihl Jensen (S) også inde på, og hun fortalte, at hun har bedt om et temamøde i Lærings-, Social- og Kulturudvalget og her høre, hvordan man har brugt forebyggelse effektivt i Hvidovre Kommune, blandt andet ved at tage fat i par, allerede mens parret venter barn.

- For os på Langeland handler det her område hele tiden om "brandslukning". Jeg har før påpeget, at vi er nødt til at investere for at spare, sagde Lisa Pihl Jensen og tilføjede i øvrigt, at Hvidovres indsats også har haft en effekt på skilsmisseprocenten.

Winni Kielstrup Hansen (SF) var enig med de øvrige, men kunne ikke huske, hvornår hun senest havde set en ansøgning om at få ansat en plejefamilie.

- Og så vil det også være godt, hvis vi kan få tilknyttet nogle mentorer til sårbare familier, sagde hun.

Tillægsbevillingen blev godkendt i enighed, og borgmester Tonni Hansen (SF) understregede, at man nu vil få en månedlig budgetopfølgning på området, lige som Kommunernes Landsforening ser på en holdbar løsning.